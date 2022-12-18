ناصر الخليفي: سعيد لـ «ميسى» وحزين لـ«مبابى» وفخور بتنظيم قطر للمونديال

عبر القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فخره بتنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022.

وتُوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بانتصاره المثير على فرنسا بـ 4 ركلات مقابل 2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما في نهائي المونديال الذي أُقيم على استاد لوسيل.

وشهدت مباراة نهائي كأس العالم 2022 بقطر، صراعًا ناريًا بين ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وكيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا، لاعبي باريس سان جيرمان، حيث سجل الأول هدفين، والثاني 3 أهداف.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها شبكة “ راديو مونت كارلو” الفرنسية: "أنا فخور جدًا بالتنظيم ، لقد أظهرنا أن قطر يمكن أن تنظم أفضل مسابقة في العالم ، لقد أظهرنا للجميع أنه يمكننا القيام بذلك، أعتقد أنه أفضل نهائي في تاريخ كأس العالم".

وأضاف: أنا حزين لفرنسا كرئيس لناد فرنسي. حزين لكيليان ، الذي حظى بما يفوق المباراة المثالية، لو كنت أنا ، لكنت أعطيت كأسين ، واحد لكيليان والآخر ليو. كان الأمر صعبًا بالنسبة لي ، أنا فرنسي. لكنني أيضًا سعيد من أجل ليو ، إنه الجليد على الكعكة ، إنه يستحقها وما زال أمام كيليان سنوات للفوز بكأس أوروبا والعالم. "

وأردف: "بصفتنا ناديا حطمنا الأرقام القياسية ، باريس سان جيرمان هو من سجل أكبر عدد من الأهداف. نحن فخورون بهم ، وحكيمي أيضًا في نصف النهائي في المغرب".

وأكمل قائلًا: " الحفاظ على مبابي وميسي؟ اللاعبان في كأس العالم، لا أريد أن أقول أي شيء لليو، لقد اتفقنا على التحدث بعد كأس العالم".

وحصد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعدما قاد بلاده للتتويج بالمونديال.

وحل كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا في المركز الثاني، فيما تواجد لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا في المركز الثالث.

أما جائزة الحذاء الذهبي الخاصة بهداف البطولة، فذهبت لـ كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا بعد تسجيله 8 أهداف، متفوقًا على ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الذي حل ثانيًا بتسجيله 7 أهداف.