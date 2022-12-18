مدير مركز بروكسل للبحوث: أوروبا تشعر بمسؤولية وطنية وأمنية تجاه أوكرانيا

علق رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للبحوث، على تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على نفاد المخزون العسكري لدول الاتحاد الأوروبي، والمحادثات بشأن تسليم كييف أنظمة باتريوت.

وأضاف مدير مركز بروكسل للبحوث عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» الأحد، أن وكالة الدفاع الأوروبية أعلنت قبل أقل من أسبوع بتراجع مخزون الذخائر وبعض الأسلحة، وطلبت رفع الموازنات بشكل أكبر بكثير؛ من أجل تعويض الأسلحة والذخائر التي تم دعم أوكرانيا بها.

أبو جزر: أوروبا ليست نادمة على دعم أوكرانيا

وتابع: «لم نلاحظ ترددًا أو ندمًا أوروبيًا بسبب دعم أوكرانيا»، مؤكدًا أن أوروبا تشعر بمسؤولية وطنية وأمنية تجاه أوكرانيا، خشية من تمدد الهجوم الروسي إلى العمق الأوروبي.

واستكمل: «معظم دول أوروبا تحت غطاء حلف الناتو، والحلف اتخذ قرارته منذ البداية، مع العلم أن أوروبا السياسية لم تطمح ولم تسع إلى هذه الحرب» مشيرًا إلى أنه كانت محادثات جادة مع الرئيس بوتين لوقف هذه الحرب.