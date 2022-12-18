الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سعيد على: فوز الأرجنتين بكأس العالم من لحظات العدالة فى التاريخ

الأرجنتين
الأرجنتين

قال الناقد الرياضي سعيد علي إن فوز الأرجنتين بكأس العالم من أكثر لحظات العدالة في التاريخ، مشيرًا إلى أن ميسي كانت عليه ضغوط غير عادية، والجميع كان يقارن بينه وبين مارادونا، واليوم استطاع ميسي إثبات أحقيته بأنه الأفضل.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الشباب في الجمهور الأرجنتيني يعشقون ميسي، لأنه تربى على مهاراته، بعكس الجيل القديم الذي قارن بينه وبين مارادونا كثيرًا، ووضع الضغوط عليه.

وتابع: "من خلال تواجدي هنا لم أر في حياتي قصة حب مثل قصة الحب الذي يعيشها الجمهور الأرجنتيني الآن مع ميسي"، منوهًا إلى أن الأرجنتين هو المنتخب الأكثر خسارة للنهائيات، ولم يكن على استعداد اليوم للخسارة مرة أخرى بهذا السيناريو القاتل.

وأردف: "90 ألف مشجع أرجنتيني حضروا إلى قطر لمتابعة المباريات، مقابل 6 آلاف فقط جاءوا لمتابعة المنتخب الفرنسي، لأن الجمهور الأرجنتيني يعتبر كأس العالم أهم شيء بالنسبة له".

سعيد علي الارجنتين كأس العالم ميسى محمد الباز

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