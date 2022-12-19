الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 وترتيب هدافى الدورى المصرى

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تعد البطولة الكروية الأولى في مصر والتي انطلقت في الموسم الحالي 2022-2023 أكتوبر الماضي.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الدوري المصري الممتاز

يعرض الدستور مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في الدوري المصري الممتاز، وذلك في منافسات الجولة الثامنة من النسخة الـ 64 والتي تحمل في طياتها الإثارة وهي كالتالي:

مباراة نادي سيراميكا كليوباترا ضد نادي الداخلية في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

مباراة نادي سموحة ضد نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة نادي فيرتشر ضد نادي غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة نادي بيراميدز ضد نادي أسوان في تمام الساعة السابعة مساء.

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ترتيب هدافي النسخة ال 64 من الدوري المصري الممتاز

ويعد ترتيب اللاعبين في أحراز الأهداف حتى منافسات الجولة الثامنة من النسخة ال 64 من الدوري المصري الممتاز كما يلي:-
يتصدر اللاعب أحمد الشيخ بطل لاعب غزل المحلة المركز الأول برصيد 6 أهداف.

وفي المركز الثاني اللاعب رفيق كابو لاعب نادي إنبي برصيد 4 أهداف.

وفي المركز الثالث اللاعب خالد قمر لاعب نادي الطلائع برصيد 3 أهداف.

وفي المركز الرابع اللاعب جوزيف أوشايا  لاعب نادي المقاولون العرب برصيد 3 أهداف.

وكان نادي الزمالك قد أحرز لقب الموسم الماضي 2021-2022 للمرة الـ14 في تاريخه منذ بداية البطولة التي تشرف عليها اتحاد الكرة القدم المصري الفيفا.

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تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية لمتابعة مباريات الدوري المصري

ينقل مبارايات الدوري المصري الممتاز مجموعة قنوات أون تايم سبورت في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية.

ويمكن ضبط إشارة بث قناة On Time Sports الرياضية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وفقا الاحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11861.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
معدل الترميز: 27500.

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