السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبراء بالبنك الدولى: 3 أهداف لتعبئة رأس المال الخاص فى أندية كرة القدم

البنك الدولي
البنك الدولي

قال خبراء اقتصاد بالبنك الدولي، إن قطر تعد أول دولة عربية تستضيف كأس العالم 2022، مؤكدين أن هذه البطولة ساهمت في تغيير مسار تاريخ كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتطلب المسار الإيجابي تحويل أندية كرة القدم في المنطقة إلى شركات رياضية جيدة الإدارة ومربحة، ويمكن لهذا التحول أن يخلق المزيد من الفرص لعدد كبير من الشباب في المنطقة.

وأضاف الخبراء أن بلدان المنطقة التي تعاني من قيود مالية عامة يمكن أن تبدأ دورة حميدة بالتركيز على تعبئة رأس المال الخاص في أندية كرة القدم، ويمكن لبلدان المنطقة اتباع استراتيجية من ثلاثة أهداف وهم:

الهدف الأول: تعبئة المزيد من التمويل لأندية كرة القدم من القطاعين الخاص المحلي والأجنبي، في العديد من البلدان، غير أن قدرة الأندية في بعض البلدان على إيجاد التمويل الخاص اللازم تضعف بسبب نفوذ وامتيازات بعض رجال الأعمال في اتخاذ القرارات والإدارة، وهو وضع يؤدي إلى أندية كرة القدم مغمورة.

الهدف الثاني: زيادة إيرادات النادي من خلال زيادة تحصيل مبيعات التذاكر وحقوق البث التليفزيوني وتقاسمها، فإن وجود قاعدة كبيرة من المشجعين أمر أساسي لزيادة الإيرادات من مبيعات التذاكر وبرامج الرعاية والترويج التجاري، وقد أظهر التحليل الإحصائي في هذا المجال أن إيرادات النادي ترتبط بعلاقة طردية بحجم السكان، ومستوى التنمية في المنطقة.

الهدف الثالث: تدعيم تنظيم الأندية وتحسين حوكمة الدوري والاتحادات والرابطات لتعزيز المنافسة وتحقيق التنمية والتطوير لهذا القطاع على نحو سليم، ومن المهم إنشاء وحدة مسؤولة عن متابعة ومراجعة حسابات الأندية والإشراف والرقابة على حدود الإنفاق، وينبغي أن تضع هذه الوحدة أيضا قواعد ذات مصداقية وتطبق عقوبات لتعزيز الشفافية المالية والاستدامة للأندية.

كأس العالم 2022 منطقة الشرق الأوسط الدولى الترويج التجاري التنمية الشفافية المالية

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