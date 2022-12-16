حرس الحدود يقتنص نقطة ثمينة بالتعادل مع المصرى فى الدورى

تعادل حرس الحدود مع المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت باستاد السويس الجديد ليرتفع رصيد المصري إلى 7 نقاط ورصيد حرس الحدود إلى ثلاث نقاط.

بدأ الشوط الأول سريعًا من الجانبين، وكان المصري أكثر سيطرة واستحواذًا ونجح في خلق أكثر من فرصة للتهديف، وفي المقابل شكلت الهجمات المرتدة لحرس الحدود خطورة على مرمى محمود جاد.

في الدقيقة الثامنة مرر إلياس الجلاصي كرة بينية داخل منطقة الجزاء للكاميروني فرانك إيتوجا الذي سددها قوية وأبعدها محمد فوزي حارس الحدود إلى ركنية.

أول فرصة لحرس الحدود كانت في الدقيقة 18 عندما سدد مصطفى صبحي كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها محمود جاد حارس المصري، واخترق مصطفى زيكو دفاع المصري ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت بمدافع ومرت بجوار القائم تمامًا.

وفي الدقيقة 23 دخل فرانك إيتوجا منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، ومرر الكرة بكعب قدمه لعمرو السعداوي الذي مررها عرضية بدلًا من التسديد على المرمى.

في الدقيقة 33 مرر إلياس الجلاصي كرة لعمرو السعداوي الذي راوغ مدافعًا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها محمد فوزي.

وفي الدقيقة 36 مرر محمود ممدوح كرة على طبق من ذهب لوجيه عبدالحكيم ووضعه وجهًا لوجه أمام الحارس محمود جاد، لكنه رفض الهدية وسدد بجوار القائم الأيمن .

عاد محمود ممدوح في الدقيقة 38 ومرر كرة لمصطفى صبحي الذي دخل منطقة الجزاء وراوغ إسلام أبوسليمة وسدد فوق العارضة وبعدها توقف اللعب لإصابة مصطفى جمال لاعب حرس الحدود ومرر إسلام أبوسليمة كرة طولية داخل منطقة الجزاء لفرانك إيتوجا الذي سددها بين يدي الحارس، واحتسب الحكم وائل فرحان ثلاث دقائق وقتًا بدلًا من الضائع احتسب في الدقيقة الأولى منها ركلة حرة للمصري داخل منطقة الجزاء تصدى لها إلياس الجلاصي وسدد في الحائط البشري لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في بداية الشوط الثاني دفع حسام حسن المدير الفني للمصري بعمرو مرعي ومحمد دبش بدلًا من زياد فرج وأسامة الجزار، وفي الدقيقة 58 ومن هجمة مرتدة انطلق مصطفى زيكو من منتصف الملعب ودخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ضعيفة بين يدي محمود جاد.

في الدقيقة 61 أجرى أحمد أيوب المدير الفني لحرس الحدود ثلاثة تغييرات بنزوب إيمانويل ديفيد وغريب ياسر ومحمود أبوجودة بدلًا من مصطفى صبحي وأحمد فتحي فيليكس ومحمود ممدوح، وفي الدقيقة 63 دفع حسام حسن بأحمد الشيخ بدلًا من عمرو طارق.