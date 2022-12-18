مبابى يمنح فرنسا قبلة الحياة ويفرض التعادل أمام الأرجنتين بنهائى كأس العالم

فرض منتخب فرنسا التعادل على الأرجنتين بهدفين لمثلهما، في الوقت الأصلي من نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ليلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين.

منتخب الأرجنتين بدأ المباراة بشكل ضاغط وسط تراجع تام من لاعبي منتخب فرنسا.

وكان دي ماريا قريبًا من تسجيل هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 16، عندما تلقى تمريرة أرضية من رودريجو دي بول، ليطلق تسديدة ضلت طريق المرمى.

دي ماريا استطاع اختراق دفاعات منتخب فرنسا من الجهة اليسرى، قبل أن يتم دفعه من عثمان ديمبلي في الدقيقة 21، ليشير حكم اللقاء لاحتساب ركلة جزاء.

وتولى ليونيل ميسي تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 23، مسجلًا الهدف الأول لمنتخب بلاده الأرجنتين.

ضغط الأرجنتين استمر أمام لاعبي منتخب فرنسا الذين كانوا بائسين على أرضية الميدان.

وفي الدقيقة 36، هجمة مرتدة بدأها ليونيل ميسي، لتصل الكرة لـ أليكسيس ماك أليستير، ليمرر الكرة بدوره لـ دي ماريا في الجهة اليسرى، ليضعها في شباك لوريس، مسجلًا الهدف الثاني للأرجنتين.

وأجرى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أول تبديلين بإشراك ماركوس تورام وكولو مواني بدلًا من عثمان ديمبلي وأوليفييه جيرو في الدقيقة 41.

لاعبو فرنسا حاولوا فك شفرة دفاعات الأرجنتين بعد التغييرين، لكنهم فشلوا في ذلك، ولم يتحصلوا سوى على إنذار إنزو فيرنانديز بالبطاقة الصفراء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى بتأخرهم بثنائية.

وفي الشوط الثاني، كاد جوليان ألفاريز أن يسجل ثالث أهداف الأرجنتين بتسديدة داخل منطقة جزاء فرنسا في الدقيقة 59، لكن هوجو لوريس تصدى لها ببراعة.

وأخرج ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، ديماريا في الدقيقة 64، ليتم استبداله بزميله ماركوس أكونيا، كما دفع ديشامب بـ كامافينجا وكينجسلي كومان في الدقيقة 71، بدلًا من جريزمان وثيو هيرنانديز.

واخترق كيليان مبابي دفاعات الأرجنتين في الدقيقة 71، لكن تسديدته علت طريق المرمى.

وجاء الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء تحصل عليها زميله كولو مواني، لتصبح النتيجة تقدم الأرجنتين بهدفين لهدف.

وفي الدقيقة 82، استطاع مبابي تسجيل الهدف الثاني لفرنسا بتسديدة على الطائر من متابعة لتمريرة ماركوس تورام معادلًا النتيجة.

بعد ذلك، شن منتخب فرنسا هجومًا كاسحًا لتسجيل هدف الانتصار، لكنهم فشلوا في مسعاهم.

وسدد ليويل ميسي في الدقيقة 97 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها لوريس ببراعة، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتجه للأشواط الإضافية.

تشكيل الأرجنتين.. دى ماريا أساسيًا وميسى يقود الهجوم أمام فرنسا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، أكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا.

تشكيل فرنسا.. جيرو ومبابى يقودان القوة الضاربة أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جويل كوندي، رفائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أدريان رابيو، أورلين تشاوميني، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي.