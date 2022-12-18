الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الأمريكية» تحث البيرو لإجراء إصلاحات فورية لحماية الاستقرار

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الجمعة مع رئيسة البيرو دينا بولوارتي التي تهز بلادها احتجاجات دامية منذ عزل سلفها بيدرو كاستيو.

وشجع بلينكن خلال المكالمة في 16 ديسمبر "السلطات المدنية والمؤسسات في البيرو على مضاعفة جهودها لبدء الإصلاحات اللازمة وحماية الاستقرار الديمقراطي"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

كما شدد وزير الخارجية الأمريكي "على ضرورة انخراط جميع الأطراف البيروفية في حوار بنّاء من أجل تخفيف الانقسامات السياسية والتركيز على المصالحة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيسة بولوارتي بشأن الأهداف والقيم المشتركة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن ومكافحة الفساد والازدهار الاقتصادي".

وشددت دينا بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس اليساري بيدرو كاستيو قبل عزله، على أنها لن تتنحى وحضّت البرلمان على تقديم موعد الانتخابات العامة.

وأعلن كاستيو (53 عاما) في ديسمبر حل البرلمان الذي صوت بعيد ذلك بغالبية كبيرة على عزله "لعجزه الأخلاقي" عن الحكم، وأوقف كاستيو أثناء محاولته اللجوء إلى السفارة المكسيكية.

واندلعت من ذلك الوقت احتجاجات خلّفت ما لا يقل عن 19 قتيلاً و569 جريحًا بينهم قُصّر.

الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن دينا بولوارتي احتجاجات سلفها بيدرو كاستيو الأطراف البيروفية

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