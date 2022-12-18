ضبط مطبعة لتزوير ونسخ الروايات والكتب دون تفويض بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مالك مطبعة بالقليوبية لبيع ونسخ وتقليد وتزوير الروايات والكتب دون تفويض، استمراراً لجهود رجال الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة–كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) ببيع وطباعة وتزوير العديد من الروايات "المحلية والأجنبية" والكتب بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط (المدير المسئول، مقيم بالقليوبية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (376000) كتاب متنوع دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه المدير المسئول عن المطبعة وارتكابها لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.