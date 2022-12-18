الأرجنتين يعزز تقدمه أمام فرنسا بهدف ثانٍ فى نهائى كأس العالم «2-0»

تقدم منتخب الأرجنتين على فرنسا بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تجمعهما على استاد لوسيل المونديالي.

هدف الأرجنتين الثاني جاء في الدقيقة 36 عن طريق أنخيل دي ماريا من هجمة بدأها ليونيل ميسي، لتصل الكرة لـ أليكسيس ماك أليستير، ليمرر الكرة بدوره لـ دي ماريا في الجهة اليسرى، ليضعها في شباك لوريس.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح أنخيل دي ماريا في الدقيقة 21 بعد عرقلته من قبل عثمان ديمبلي، ليتولى ميسي تسديدها بنجاح في الدقيقة 23، محرزًا الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين.

وقبل انطلاق المباراة، استعانت اللجنة المنظمة بالمغنية الأوبرالية المصرية فرح الديباني، لغناء نشيد فرنسا.

وتُعد فرح الديباني أول مغنية مصرية تنضم إلى أكاديمية أوبرا باريس عام 2016، وحصدت العديد من الجوائز العالمية، كما تم تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2021.

وبدأ توافد كبار الزوار والوفود والمدعوين على استاد لوسيل لحضور مباراة منتخبي فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

ووصل إيمانويل ماكرون، رئيس دولة فرنسا، لاستاد لوسيل لحضور المباراة، بعدما حضر مباراة نصف نهائي كأس العالم بين «الديوك» ومنتخب المغرب، إضافة لتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر

كما وصل لاستاد لوسيل بول بوجبا متوسط ميدان فريق يوفنتوس الإيطالي، والذي تم استبعاده من قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، إضافة للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، وإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة سبيس إكس وشركة تيسلا.

كما توافد أساطير الكرة العالمية، كالإنجليزي ديفيد بيكهام والبرازيلي رونالدينيو.

ودفع سكالوني بأنخيل دي ماريا في تشكيل الأرجنتين الأساسي، كما يقود الهجوم ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.

تشكيل الأرجنتين.. دى ماريا أساسيًا وميسى يقود الهجوم أمام فرنسا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا

تشكيل فرنسا.. جيرو ومبابى يقودان القوة الضاربة أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جويل كوندي، رفائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أدريان رابيو، أورلين تشاوميني، أنطوان جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي.