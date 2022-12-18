داعية: ستنال كل خير الدنيا والآخرة عند اتباع رسول الله

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز إن الخير كل الخير في اتباع رسول الله (ص)، مضيفًا: «ستنال الخير دينا وآخرة عند اتباع رسول الله».

أضاف عبدالمعز خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «DMC» الأحد: «سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد وأهله».

عبدالمعز: حب النبي محمد طعامنا وشرابنا

وتابع: «واحد سأل سيدنا النبي متى القيامة، فقال النبي له وما أعددت لها، قال ما أعددت لها كثيرًا غير أني أحب الله ورسوله، فرد عليه النبي أنت مع من أحببت».

واستكمل: «حب النبي طعامنا وشرابنا، محتاجين نذكر بعضنا بهدي رسول الله وسنته»، مؤكدًا أن من يدل الناس على سنة النبي له هذا الأجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

وأردف: «ما أجمل إن كلنا نندرج تحت قول الله تعالى: « لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا».