الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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داعية: ستنال كل خير الدنيا والآخرة عند اتباع رسول الله

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز إن الخير كل الخير في اتباع رسول الله (ص)، مضيفًا: «ستنال الخير دينا وآخرة عند اتباع رسول الله».

أضاف عبدالمعز خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «DMC» الأحد: «سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد وأهله».

عبدالمعز: حب النبي محمد طعامنا وشرابنا

وتابع: «واحد سأل سيدنا النبي متى القيامة، فقال النبي له وما أعددت لها، قال ما أعددت لها كثيرًا غير أني أحب الله ورسوله، فرد عليه النبي أنت مع من أحببت».

واستكمل: «حب النبي طعامنا وشرابنا، محتاجين نذكر بعضنا بهدي رسول الله وسنته»، مؤكدًا أن من يدل الناس على سنة النبي له هذا الأجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

وأردف: «ما أجمل إن كلنا نندرج تحت قول الله تعالى: « لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا».

خير الدنيا والآخرة رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون سنة النبي سنة النبي محمد

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