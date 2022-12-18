حماية البحيرات: صرف دعم للصيادين بمبلغ 1500 جنيه لمدة 3 شهور

قال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، إن قانون حماية البحيرات لم يغفل أي أمر يخص البحيرات، وتقدم بالشكر لمحافظ أسوان على دعمه للثروة السمكية والصيادين.

جاء هذا أثناء اجتماع لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة أسوان، بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

وأضاف، أن الجهاز عمل على الحفاظ على سلالة البلطي النيلي، وزيادة الإنتاج من خلال مشاركة مع الهيئة الوطنية لرفع كفاءة المفرخات.

وأشار إلى أن الجهاز نسق مع وزارة التضامن لصرف دعم للصيادين بمبلغ 1500 جنيه لمدة 3 شهور أثناء توقف الصيد، في فترة الراحة البيولوجية للبحيرة، والتنسيق مع المسطحات المائية لتنفيذ وقف الصيد بإحكام لمنع الصيد الجائر أثناء فترة الراحة البيولوجية، كما ثمّن جهودهم المبذولة في فرض السيطرة الأمنية على البحيرة عاليًا، وأشاد بالدور الذي تلعبه شرطة المسطحات المائية في تأمين البحيرة وحماية مخزوناتها السمكية.

وطالب هشام المصري بتخفيض الرسوم للصيادين واعتماد الحد الأدنى لزيادة دعم الصيادين بمحافظة أسوان.

وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة للجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة أسوان خلال دور الانعقاد السابق، وذلك بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

وحرص محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، علي توجيه الشكر للجنة برئاسة النائب هشام الحصري على جهودها في حل مشكلة مصرف السيل الذي كان يمثل بؤرة تلوث في أسوان، حيث بدأت التجهيزات حالياً لتغطيته، موجهًا الشكر للجنة على دورها في القضاء على تلك المشكلة الكبيرة.

وأشاد المحافظ، بموافقة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على تخصيص 365 مليون جنيه بدعم كبير من لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري لمشروع تغطية مصرف السيل بعد سنوات عديدة، والذي يستهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، مع خلق متنفس ترفيهي لهم باستغلال المساحات الناتجة من التغطية بطول 2530 مترًا في نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية.

وأعرب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن سعادته لتحقيق حلم أهالي أسوان على أيدي نواب لجنة الزراعة حاليًا، موجهًا الشكر للمحافظ على دوره وتعاونه مع اللجنة لحل المشكلة.

وأكد الحصري، أن اللجنة دائمًا تسعى لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في قطاعي الزراعة والري، مشيرًا إلى أن مشكلة مصرف السيل كانت مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق مدينة أسوان، ذات الكثافة السكانية العالية.