الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد طبى سعودى فى زيارة للإسماعيلية لتفقد منظومة التأمين الصحى الشامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتور شباب الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي والوفد المرافق له، في بداية زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية بهدف معايشة وتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فبراير 2021.

تفاصيل زيارة مجلس الضمان الصحي السعودي لمستشفيات التأمين الصحي الشامل 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، وأعضاء الوفد السعودي الدكتور فهد التميمي، المهندس عدنان أبوشرار، المهندس جمال عبدالناصر، ومن هيئة الرعاية الصحية الدكتور هاني راشد، والدكتور أمير التلواني، والدكتور أحمد البرعي، مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الإسماعيلية بالوفد السعودي في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق علاقات الأشقاء والتعاون والصداقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مُرحبًا بالتعاون بين مصر والسعودية خاصة في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال اللقاء تم طرح ومناقشة أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم إنجازه من منشآت على أرض محافظة الإسماعيلية، وما وصلت إليه المنظومة خاصة في مجال إرضاء وخدمة المنتفعين، وبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والسعودي في مجال الرعاية الصحي.

ومن جانبه، أعرب الوفد السعودي عن سعادتهم بزيارة محافظة الإسماعيلية، موجهين الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد السعودي خلال زيارته محافظة الإسماعيلية مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي، مركز طب أسرة عرايشية مصر، ومركز طب أسرة الحجاز (الكيلو 2).

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وفد طبى سعودى فى زيارة للإسماعيلية لتفقد منظومة التأمين الصحى الشامل

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