رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير المملكة الأردنية بالقاهرة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه- اليوم- السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة.

خلال اللقاء، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن العلاقات المصرية الأردنية تعد نموذجًا يُحتذى به للعلاقات "العربية- العربية"، لافتًا إلى وجود تطابق في الرؤى بين البلدين وكذلك الحرص الواضح من القيادة السياسية للبلدين على مداومة التواصل لبحث كل ما هو جديد وتبادل وجهات النظر بينهما لتحقيق مصالح الشعبين والأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وإدانة كل الانتهاكات الإسرائيلية وإعادتها إلى مسارها الصحيح في ضوء قرارات الشرعية الدولية، وقال رئيس مجلس الشيوخ: "نحن كجهات تشريعية نحرص أن تكون العلاقات بين البلدين على ذات المستوى بين القيادات السياسية للبلدين".

ومن جانبه، نقل السفير أمجد العضايلة تحيات رئيس مجلس الأعيان الأردني للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق ولمجلس الشيوخ الموقر، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

فيما أعلن أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة والصناعة، عن موافقة الوزير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على إلغاء قرار حظر تصدير خردة الاستانلس، وذلك فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد وفي ظل ما سوف يعود على البلاد من نفع عام بتوفير العملة الأجنبية.

جاء ذلك بعدما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد بشأن الخسائر المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلية.

أكد النائب شحاتة أبوزيد أن خسائر كثيرة على الدولة المصرية جراء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن أصحاب الشأن تقدموا بعديد من الشكاوى في هذا الملف وتم التحرك ميدانيًا معهم على أرض الواقع للتأكد منها وهو ما ثبت صحتها، حيث قام النائب شحاتة أبوزيد بعرض صور من تراكم الخردة بالمخازن.

ولفت النائب شحاتة أبوزيد إلى أن وقف التصدير لهذه الخردة يؤثر بالسلب على الدولة المصرية وخاصة على مستوى توفير العملة الصعبة، كما أن وزارة الصناعة تحصل رسمًا على التصدير وبالتالي لماذا يتم وقفه، مشيرًا إلى أن كل هذه الخسائر تمثل إشكالية تتطلب مراجعة أوضاع هذا القرار وفك الحظر خاصة أنه لا توجد أى مصانع بمصر تستفيد من هذه الخردة ومن ثم تداعيات سلبية كبيرة جراء وقف تصديرها.

وضم الطلب أيضًا النائب محمود عصام، مؤكدًا أن تصدير خردة الاستانلس يساعد البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يساعد فى توفير العملة الصعبة للبلاد، مشيرًا إلى أن تكدس خردة الاستانلس بالبلاد دون التصرف فيها بالتصدير للخارج يمثل إهدارًا لتلك القيمة الاقتصادية التى يمكن أن تعود للبلاد من ورائها.

ودعا النائب محمود عصام لأهمية النظر في القرار، تعظيمًا لمثل تلك الموارد التي تساعد في توفير احتياجات الدولة من العملة الأجنبية وبالتالي توفير احتياجات المواطنين.