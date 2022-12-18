الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة مستريح البيتكوين أمام المحكمة الاقتصادية

البتكوين
البتكوين

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الإثنين جلسة محاكمة المتهمين في قضية البيتكوين، والتي تضم 10 متهمين من بينهم اثنين هاربين يترأسهم المتهم الأول “عزت.س”، في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المشهورة إعلاميًا بقضية مستريح البيتكوين.

اتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي "إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركي لتوظيفها واستثمارها فيأنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والإتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

الهيئة العامة للرقابة المالية استكمال محاكمة المحكمة القاهرة الاقتصادية المحكمة الاقتصادية العملات المشفرة محاكمة مستريح البيتكوين

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وائل لطفي

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