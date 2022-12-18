حقيقة إصابة منتخب فرنسا بفيروس الإبل.. طبيب يكشف التفاصيل

خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت أخبار عن انتشار فيروس الإبل الأمر ازداد خطورة بسبب انتشاره بين لاعبي منتخب فرنسا، لاسيما بعد تردد شائعات تفيد بإصابة عدد من لاعبي الديوك بأنفلونزا الإبل مثل كينجسلى كومان وأدريان رابيوت قبل المباراة النهائية لكأس العالم المقام بقطر.

وما ان انتشرت شائعات وجود اصابات بفيروس الابل داخل معسكر منتخب فرنسا، وقد نفى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذه الاخبار.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن إصابة اللاعب كينجسلي كومان بفيروس في المعدة لا تثير القلق وإنما جاءت إجراء احترازي بغيابه عن تدريبات منتخب الديوك اليوم بعد التأهل الى نهائي كأس العالم 2022 المقام حالياً في قطر.

كأس العالم 2022.

عشية نهائي المونديال فرنسا تعلن إصابة 3 لاعبين بالانفلونزا

وظهرت عوارض مختلفة على اللاعبين مثل الحمى وآلام المعدة والصداع، فخضعوا لعلاج طبي وعُزل اللاعبون المصابون.

وذكرت تقارير إعلامية أن الإصابات في المنتخب الفرنسي قد تكون أنفلونزا الإبل أو فيروس كورونا.

. pic.twitter.com/iPsOS9lJAt — سامي شاهين (@samyshahien) December 17, 2022

التباعد الاجتماعي في حال ظهور أي أعراض اصابة

يكشف د.مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، لـ "الدستور" سر انتشار فيروس الابل، قائلاً إن هذا الفيروس يعد احد الفيروسات التنفسية التي تعرف بمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية.

وأضاف بدران أن الفيروس مثله مثل الفيروسات التنفسية التي تطلب اجراءات احترازية، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي على مسببات الفيروس، فهو ياتي نتيجة لفيروس كورونا الذي يتسبب في الاصابة باعراض متلازمة الشرق الاوسط التنفسية.

وعن الاجراءات الاحترازية، أشار استشاري الحساسية والمناعة، الى ان التعليمات الصحية هي تقريبا واحدة لتجنب الاصابة بالفيروسات والامراض، ولكن أبرزها هي الحفاظ على التباعد الاجتماعي خاصةً في حال الشعور بظهور اي اعراض مثل السعال او الرشح او الاحتقان وارتفاع درجة الحرارة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع أخبار تفشي فيروس الابل بين لاعبي منتخب فرنسا، وذلك بين مؤيد ومعارض حول حقيقة الخبر.

فيروس الإبل أو ما يعرف بـ "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يضرب صفوف المنتخب الفرنسي قبيل نهائي #كأس_العالم ثلاثة لاعبين تم تأكيد اصابتهم حتى الآن وهم:

- أوباميكانو .. - رابيو .. - كومان#المغرب_فرنسا pic.twitter.com/wRlnTQT0gD — أحمد سعيد طنطاوي (@ahmedtantawi) December 15, 2022

تحذيرات لاصحاب الامراض التنفسية

حتى الآن، فإن الوضع آمن ومستقر في مصر ولا يوجد قلق من مثل هذه الفيروسات، اذ تعمل وزارة الصحة والسكان على الترقب والتتبع لاي حالة اصابة بالفيروس، وذلك بحسب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وحذر مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية اصحاب الامراض التنفسية او الذين يعانون من الحساسية الصدرية من وجود طيور حيوانات أو طيور في المنزل إلا لو كان هناك متابعة ورعاية دورية لهم.

أعراض فيروس الابل المعروف بـ متلازمة الشرق الأوسط التنفسية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أعراض فيروس الابل بان الفيروس هو التهاب يصيب الجهاز التنفسي وهو ناتج عن فيروس كورونا.

وأشارت الصحة العالمية الى ان فيروس الابل معروف بمتلازمة الإبل المعروفة باسم "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو "فيروس كورونا ميرس"، ويصاب البشر بهذه العدوى بواسطة المخالطة المباشرة أو غير المباشرة للإبل.

تظهر بعض الأعراض المبكرة لفيروس الابل وهي حتى الان غير محددة بشكل واضح مثل بقية عدوى الفيروسات التي من طبيعتها التحور، ولكن يتسبب فيروس الابل في التهاب قناة التنفس العلوية وبأعراض مشابهة للإنفلونزا مثل العطاس، والسعال، وانسداد الجيوب الأنفية، وإفرازات مخاطية من الأنف.

كما يتسبب الفيروس او متلازمة الشرق الاوسط التنفسية في ارتفاع درجة حرارة الجسم، لتصل إلى حوالي 39 درجة خلال 24 ساعة من بدء الأعراض، وفي حال تفاقم الحالة قد يصل الامر الى إصابة حادة في الجهاز التنفسي السفلي، والالتهاب الرئوي.