الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إصابة أثناء الإحماء.. تغيير مفاجئ بتشكيل الأرجنتين فى نهائى كأس العالم 2022

تاليافيكو
تاليافيكو

أجرى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تغييرًا في صفوف التشكيل الأساسي لفريقه قبل ساعة من مواجهة فرنسا.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، قطر 2022، في الخامسة عصرًا على ستاد لوسيل.

ويسدل اليوم الستار على بطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي انطلقت يوم 20 نوفمبر الماضي، بمباراة قطر والإكوادور.

وأعلن سكالوني، تشكيل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية وجاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا

ولكن أكونيا تعرض للإصابة أثناء إجرائه عمليات الإحماء قبل المباراة، مما دفع سكالوني لاستبداله والدفع بنيكولاس تاليافيكو بدلًا منه في مركز الظهير الأيسر.

ليصبح تشكيل الأرجنتين عقب إجراء التبديل الاضطراري على النحو الآتي: 

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا

تشكيل فرنسا لنهائي كأس العالم 2022 ضد الأرجنتين
حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جويل كوندي، رفائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أدريان رابيو، أورلين تشاوميني، أنطوان جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي

وحقق ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد إعلان التشكيل الأساسي للأرجنتين في مباراة اليوم.

وبات ميسي أكثر لاعب في التاريخ مشاركة في بطولة كأس العالم بوصوله للمباراة رقم 26، متجاوزًا رقم الألماني لوثار ماتيوس، صاحب الـ25 مباراة بين نسخ 1982، وحتى 1998.

ويتنافس ميسي على جائزة هداف البطولة، مع الفرنسي كيليان مبابي، ويملك كل منهما 5 أهداف.

تشكيل الأرجنتين تشكيل الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2022 موعد مباراة الارجنتين وفرنسا مونديال قطر كأس العالم

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