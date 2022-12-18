الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حطم رقم لوثار ماتيوس.. ليونيل ميسي أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

حطم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا جديدًا قبل مشاركته في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وتنطلق المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 بين منتخب الأرجنتين، الذي عبر للمباراة النهائية على حساب كرواتيا، ومنتخب فرنسا، المتأهل على حساب المغرب، في الخامسة عصرًا على ستاد لوسيل.

وبمشاركته في مباراة اليوم، سيصل ليونيل ميسي للمباراة رقم 26 خلال مشاركاته في بطولة كأس العالم، ليصبح رسميًا أكثر اللاعبين في التاريخ مشاركة في المباريات بالمونديال، متخطيًا الألماني لوثار ماتيوس، صاحب الـ25 مباراة.

ليونيل ميسي بدأ مشاركاته في كأس العالم بنسخة عام 2006، بعد أقل من عام من مباراته الدولية الأولى بقميص الأرجنتين.

ولعب ميسي حتى الآن 25 مباراة بقميص الأرجنتين في كأس العالم، وسجل 11 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وشارك ميسي للمرة الأولى بقميص منتخب الأرجنتين يوم 17 أغسطس 2005 أمام منتخب المجر في مباراة ودية.

لوثار ماتيوس، نجم منتخب ألمانيا، شارك في المونديال لأول مرة في نسخة عام 1982، ولعب خلالها مباراتين فقط، ثم شارك في نسخة 1986 كاملة والتي خسرها منتخب ألمانيا في النهائي ضد الأرجنتين، وساهم في فوز منتخب بلاده بمونديال 1990، وشارك في نسختي 1994، 1998 وودعهما من الدور ربع النهائي.

ماتيوس لعب 25 مباراة خلال مسيرته بكأس العالم، وسجل 6 أهداف، وصنع واحد لزملائه في الفريق.

ويتقاسم ميسي، صدارة جدول ترتيب هدافي مونديال 2022 برصيد 5 أهداف مع الفرنسي كيليان مبابي، ليشتعل الصراع بينهما للحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" قبل خوض المباراة النهائية.

لوثار ماتيوس ليونيل ميسى كأس العالم قطر 2022 مونديال قطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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