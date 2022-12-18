الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لدعم توفير العملة الصعبة.. الحكومة تخطر البرلمان بإلغاء حظر تصدير خردة الاستانلس

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن أحمد رفعت، وكيل وزارة التجارة والصناعة، عن موافقة الوزير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على إلغاء قرار حظر تصدير خردة الاستانلس، وذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد، وفي ظل ما سوف يعود على البلاد من نفع عام بتوفير العملة الأجنبية.

جاء ذلك بعدما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد بشأن الخسائر المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلية.

- خسائر إثر حظر تصدير خردة الاستانلس

وأكد النائب شحاتة أبوزيد أن خسائر كثيرة على الدولة المصرية جراء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلية، مشيرا إلى أن أصحاب الشأن تقدموا بعديد من الشكاوى فى هذا الملف، وتم التحرك ميدانيا معهم على أرض الواقع للتأكد منها، وهو ما ثبت صحتها، حيث قام  النائب شحاتة أبوزيد بعرض صور من تراكم الخردة بالمخازن.

ولفت النائب شحاتة أبوزيد إلى أن وقف التصدير لهذه الخردة يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، خاصة على مستوى توفير العملة الصعبة، كما أن وزارة الصناعة تحصل رسما  على التصدير وبالتالي لماذا يتم وقفه؟، مشيرا إلى أن كل هذه الخسائر تمثل إشكالية تتطلب مراجعة أوضاع هذا القرار وفك الحظر، خاصة أنه لا توجد أى مصانع بمصر تستفيد من هذه الخردة، ومن ثم تداعيات سلبية كبيرة جراء وقف تصديرها.

- تصدير خردة الاستانلس يساعد البلاد فى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية 

وضم الطلب أيضا النائب محمود عصام، مؤكدا أن تصدير خردة الاستانلس يساعد البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يساعد فى توفير العملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى أن تكدس خردة الاستانلس بالبلاد دون التصرف فيها بالتصدير للخارج يمثل إهدارا لتلك القيمة الاقتصادية التى يمكن أن تعود للبلاد من ورائها.

ودعا النائب محمود عصام لأهمية  النظر في القرار، تعظيما لمثل تلك الموارد التى تساعد في توفير احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، وبالتالي توفير احتياجات المواطنين.

وأشاد أعضاء اللجنة بقرار الوزارة بالسماح بتصدير خردة الاستانلس، مشيرا إلى أن ذلك سيوفر للدولة ملايين الدولارات من حصيلة التصدير، مثمنين التعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير أحمد سمير، وأعضاء مجلس النواب، بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة.

وزارة التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حظر تصدير خردة الاستانلس طلب الإحاطة النائب شحاته أبو زيد العملة الاجنبية

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