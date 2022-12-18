الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 1093 مشروعُا لتوفير التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية

التمكين الاقتصادي
التمكين الاقتصادي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار توفير التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، يواصل برنامج "فرصة" إطلاق مشروعات متناهية الصغر في بعض المحافظات وهي: (الفيوم - بني سويف - المنيا - سوهاج - أسيوط - الأقصر - الشرقية - القليوبية) بهدف توفير 50 ألف فرصة عمل.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ 1093 مشروعًا على مستوى المحافظات بإجمالي 6 ملايين و723 ألف جنيه لتوفير قوافل التمكين الاقتصادي.

وعن المشروعات، أوضحت وزارة التضامن أنه تم تسليم 62 مشروعًا فى محافظة الغربية، و60 مشروعا بمحافظة الدقهلية، 51 مشروعًا في محافظة المنوفية، و74 مشروعًا في محافظة المنوفية، بالإضافة إلى 85 مشروعًا في محافظة القاهرة، و116 مشروعًا في محافظة الأقصر، و308 مشروعات في محافظة أسيوط، 71 مشروعًا في محافظة الإسماعيلية، 87 مشروعًا في محافظة البحر الأحمر، و51 مشروعًا في محافظة البحيرة، كما تم تنفيذ 85 مشروعًا في محافظة دمياط، و43 مشروعًا في محافظة السويس.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج فرصة يعمل على تدريب القيادات النسائية من مكلفات خدمة عامة،  ومثقفات مجتمعيات، و رائدات ريفيات على تعديل السلوك، وذلك لتغيير اتجاهات مستفيدي برنامج فرصة من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والانتقال من الزيارات الميدانية  المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادي.

ويهدف برنامج "فرصة" إلى التمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص التشغيل لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية من تكافل وكرامة وغيره، والفئات المهمشة خاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، ويوفر التدريب والتأهيل وتسهيل الانضمام إلى سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، ويشمل البرنامج 3 مكونات رئيسية هي التحفيز والتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين من برامج الحماية والمتعطلين عن العمل، وتوفير التدريب والتوظيف، وتوفير التدريب وأدوات الإنتاج (نقل الأصول) بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية وتدريبات على إدارة المشروعات والشمول المالي وإطلاق مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي.

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وائل لطفي

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