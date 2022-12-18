الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«قطاع الأعمال» تعلن إنشاء وحدة مبخرات جديدة للصودا الكاوية بـ«مصر لصناعة الكيماويات»

من الحدث
من الحدث

بدأت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، في تنفيذ مشروع إنشاء وحدة مبخرات جديدة للصودا الكاوية، وذلك  في إطار توجيهات المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالتطوير المستمر للأقسام الإنتاجية وإنشاء وحدات جديدة لزيادة الإنتاج ورفع كفاءته.

جاء إطلاق المشروع في أعقاب زيارة المهندس محمود عصمت للشركة في أكتوبر الماضي، ومناقشته مع إدارة الشركة فكرة المشروع وكذلك المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية ومواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي من الصودا الكاوية وغاز الكلور ومشتقاتهما.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع وحدة المبخرات الجديدة نحو 130 مليون جنيه، ويستهدف رفع تركيز الصودا الكاوية من 33% إلى 50% بما يحقق زيادة في الطاقة والكفاءة الإنتاجية والتشغيلية بما يتجاوز 400 طن صودا كاوية تركيز 50%.

- تعاون مع تيسين كروب الألمانية

يتم تنفيذ الوحدة الجديدة بالتعاون مع شركة تيسين كروب الألمانية، وبالتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية لخفض الانبعاثات.

جدير بالذكر أن شركة مصر لصناعة الكيماويات تعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر، وتتمثل أبرز منتجاتها في الكلور والصودا الكاوية والهيدروجين وهيبوكلوريت الصوديوم ويمتلك القطاع الخاص نحو 30 % من أسهم الشركة.

القابضة للصناعات الكيماوية المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت توطين الصناعة المصرية توطين الصناعة شركة مصر لصناعة الكيماويات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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