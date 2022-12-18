الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع في عيار 21.. تحديث لحظى لسعر الذهب بمصر

الذهب
الذهب

تراجعت سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري 1780 جنيه للشراء في سوق الصاغة قبل إضافة ثمن المصنعية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعات كبيرة من1 ما يزيد عن شهر بعد قرار البنك المركزي المصري برفع قيمة الفائدة 200 نقطة، وسط توقعات برفعها للمرة مرة جديدة بعد اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث لحظى لسعر الذهب في مصر بجميع أعيرته وسعر الجنيه الذهب الآن.

سعر جرام الدهب اليوم 

  • تراجع سعر الذهب عيار 24 وسجل بيع  2,000  جنيه، وشراء 2,034جنيه.
  • وسجل عيار 22 بعد تراجعه  للبيع 1,833 جنيه شراء 1,865 جنيه.
  • تراجع سعر الذهب عيار 21  مسجلًا للبيع 1,750 جنيه شراء 1,780 جنيه.
  • سجل الذهب عيار 18، بيع 1,500 جنيه،  شراء 1,526 جنيه.

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سعر الدولار اليوم الأحد 18-12-2022 فى البنوك المصرية

  • بلغ سعر الذهب عيار 14: بيع 1,167 جنيه ، شراء 1,187 جنيه
  • سجل عيار 12، بيع 1,000 جنيه، وشراء 1,017 جنيه
  • سعر الاونصة  ، بيع 62,200 جنيه ، وشراء 63,266 جنيه.
  • بلغ سعر الجنيه الذهب بيع 14,000 جنيه ، و شراء 14,240 جنيه.
  • بلغ سعر الكيلو الذهب : بيع 2,000,000 جنيه ، شراء 2,034,286 جنيه.

سعر الذهب في سوق المال 

وسجل سعر الذهب في تداولات سوق المال تراجعات جديدة أيضًا، وجاء سعرها بالجنيه المصري والدولار الامريكي كالتالي  خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد .

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أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق البحر الأحمر

الذهب

جنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,422 جنيه$57.68
سعر الذهب عيار 221,303 جنيه$52.88
اسعار الذهب عيار 211,244 جنيه$50.48
اسعار الذهب عيار 181,066 جنيه$43.26
سعر الذهب عيار 14829.44 جنيه$33.65
سعر الذهب عيار 12710.95 جنيه$28.84
سعر الذهب عيار 9533.21 جنيه$21.63
اسعار أوقية الذهب44,221 جنيه$1,794
اسعار جنيه الذهب9,953 جنيه$403.80
اسعار كيلو الذهب1,421,891 جنيه$57,685

 

الذهب الدهب البنك المركزي الجنية الذهب عيار 21 عيار 18

رئيس التحرير

وائل لطفي

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