تراجع في عيار 21.. تحديث لحظى لسعر الذهب بمصر

تراجعت سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري 1780 جنيه للشراء في سوق الصاغة قبل إضافة ثمن المصنعية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعات كبيرة من1 ما يزيد عن شهر بعد قرار البنك المركزي المصري برفع قيمة الفائدة 200 نقطة، وسط توقعات برفعها للمرة مرة جديدة بعد اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث لحظى لسعر الذهب في مصر بجميع أعيرته وسعر الجنيه الذهب الآن.

سعر جرام الدهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 24 وسجل بيع 2,000 جنيه، وشراء 2,034جنيه.

وسجل عيار 22 بعد تراجعه للبيع 1,833 جنيه شراء 1,865 جنيه.

تراجع سعر الذهب عيار 21 مسجلًا للبيع 1,750 جنيه شراء 1,780 جنيه.

سجل الذهب عيار 18، بيع 1,500 جنيه، شراء 1,526 جنيه.

بلغ سعر الذهب عيار 14: بيع 1,167 جنيه ، شراء 1,187 جنيه

سجل عيار 12، بيع 1,000 جنيه، وشراء 1,017 جنيه

سعر الاونصة ، بيع 62,200 جنيه ، وشراء 63,266 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الذهب بيع 14,000 جنيه ، و شراء 14,240 جنيه.

بلغ سعر الكيلو الذهب : بيع 2,000,000 جنيه ، شراء 2,034,286 جنيه.

سعر الذهب في سوق المال

وسجل سعر الذهب في تداولات سوق المال تراجعات جديدة أيضًا، وجاء سعرها بالجنيه المصري والدولار الامريكي كالتالي خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد .