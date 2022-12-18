الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«مشاركة تاريخية».. صحف المغرب تبرز الإنجاز العربي في مونديال قطر

منتخب المغرب وكرواتيا
منتخب المغرب وكرواتيا

ركزت الصحف المغربية على ضياع الميدالية البرونزية والخسارة أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022، والمُقامة حاليًا في قطر.

وكان منتخب المغرب قد خسر أمام كرواتيا بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم 2022.

ورغم الهزيمة، ولكن أصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي، ويحتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

صحف المغرب تتحدث عن الهزيمة أمام كرواتيا وضياع الميدالية البرونزية

وكانت البداية مع صحيفة «المنتخب» التي عنونت «أسد المغرب يكتفي بالمركز الرابع بمونديال 2022»، مُضيفة: "منتخب المغرب يحتل المركز الرابع في كأس العالم 2022، بعدما قدّم أداءً تاريخيًا".

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن كرواتيا فازت بالميدالية البرونزية، رغم سيطرة المغرب على مجريات المباراة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى إصابة كلًا من أشرف داري وجواد الياميق، ليضطر المدرب وليد الركراكي إلى تغيير خطة اللعب، دون جدوى أمام دفاع كرواتيا.

فيما خرجت صحيفة «البطولة» بعنوان «المغرب يُنهي كأس العالم في المركز الرابع»، مُضيفة: «منتخب المغرب يُنهي مشاركته في كأس العالم في المركز الرابع، بعد الهزيمة أمام كرواتيا وضياع البرونزية».

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى تألق منتخب المغرب وسيطرته على المباراة، ولكن لم يحالفهم الحظ في النهاية.

أما صحيفة «هسبريس» فقد عنونت «مشاركة مغربية تاريخية في كأس العالم»، مُضيفة: «منتخب المغرب يضيّع البرونزية؛ بسبب خطأ دفاعي ليخسر أمام كرواتيا في أول 45 دقيقة من المباراة».

وتابعت الصحيفة: «رغم الهزيمة، ولكن أسود الأطلس نجحوا في كتابة مشاركة تاريخية في كأس العالم 2022».

ولم يختلف موقع «Le360 Sport» عن البقية، حيث جاء بعنوان «خبرة كرواتيا تحرم المغرب من الميدالية البرونزية»، مُضيفة: «كرواتيا تفوز على المغرب 2-1 بفضل خبرته الكبيرة في حسم مثل تلك المباريات الهامة، ويحصد برونزية مونديال 2022».

وأشار الموقع المغربي إلى مشاركة عدد من الأسماء الشابة في تشكيل المغرب ضد كرواتيا، مثل «بلال الخنوس»، الذي أصبح أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.

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