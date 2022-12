من 17 إلى 22 ديسمبر.. جدول عروض مهرجان القاهرة للفيلم القصير

تبدأ اليوم فعاليات عروض الدورة 4 من مهرجان القاهرة للفيلم القصير المقامة في الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري، بعد حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس، وتم تكريم كلا من الفنانة كندة علوش، والمخرج يسري نصر الله، والمنتجة ماريان خوري.

- عروض الدورة 4 من مهرجان القاهرة للفيلم القصير

تبدأ العروض اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا، من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة وهي فيلم "Safe" للمخرج إيان بارلينج من الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور قصته في ليلة شتوية في أتلانتيك سيتي، حيث يجب على مدير كازينو أن يحسب إخفاقاته الأبوية عندما يحتاج ابنه الجامح إلى مساعدة للخروج من مأزق كما تشارك عروض مثل أفلام "إخلاء والغرباء ومنذ اكرة الشمال"، وفي السادسة مساء تعرض أعمالا مثل الناس اللي فوق وأعمالا أخرى وفي الثامنة مساء تعرض أعمالا أخرى منها خوف الناس,

وغدا الاثنين وفي تمام الرابعة يعرض فيلم " Will My Parents Come to See Me" للمخرج الصومالى Mo Harawe ، لأول مرة فى القاهرة ضمن المسابقة الدولية للدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم، فى مركز الإبداع الفني - سينما الهناجر- سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية - جميع العروض مجانية ويأتي ذلك بالإضافة لعرض أعمال أخرى، وذلك بعد عرضه فى النسخة الأخيرة من مهرجان برلين.

وتتواصل العروض على مدار الأيام القادمة حتى 22 ديسمبر ومن ضمن العروض فيلم HAIR TIE, EGG من الصين وإخراج لو رونكسياو ، وتدور قصته حول "لين يوكي" طالبة نموذجية في مدرستها الابتدائية، تبلغ من العمر 11 عامًا تستعد لإلقاء خطاب عن عائلتها في اجتماع الآباء الليلة، ولكن بعد أن اكتشفت لين أنها تشارك نفس السر مع زميل مؤذ في الصف، بدأت في التفكير بالأمر مجددا وتضم القائمة أيضا أفلام North Pole من مقدونيا وصربيا، وThe Criminals إنتاج فرنسي رومانس مشترك، وLive till I die من السويد، و The Tiktoker من الكاميرون، وBolide و4 AM من فرنسا .

كما يعرض فيلم " Real News" للمخرج Luka Popadić لأول مرة فى القاهرة ضمن المسابقة الدولية للدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير، في مركز الإبداع الفني -سينما الهناجر- سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية - جميع العروض مجانية.