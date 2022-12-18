الأرصاد: أجواء باردة.. والعظمى على القاهرة 20 درجة مئوية بنهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم على محافظات الجمهورية، مؤكدة أن البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية، حيث ترتفع قيم الحرارة بشكل طفيف خلال فترة النهار، وبخاصة الظهيرة، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي درجة إلى 2 درجة؛ بسبب تأثرنا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بالطقس الدافئ خلال فترة الظهيرة، تحديدا على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأجواء مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع سطوع أشعة الشمس.

«الأرصاد» تحذر من طقس الثلاثاء المقبل

وتابعت: "مع غياب أشعة الشمس نبدأ نشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مع أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما تكونت اليوم شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأدت إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية".

وكشفت عن تعرض بعض مدن السواحل الشمالية الغربية لفرص سقوط الأمطار اليوم، بنسبة حدوث لا تتجاوز 30%، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لافتة إلى حدوث نشاط رياح على المناطق الساحلية الموجودة على البحر المتوسط، والمتوقع استمرارها غدا.

وحذرت من طقس الثلاثاء والأربعاء، موضحة أننا سنتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي على البحر المتوسط يعملان على انخفاض درجات الحرارة، وفرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، لافتة إلى أنه مع نهاية الأسبوع ستصل العظمى على القاهرة 20 درجة مئوية.