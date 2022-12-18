الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أيادي المصريين ضمن مشروع إعمار غزة تعثر على كشف أثري فلسطيني.. ما القصة؟

الكشف الأثري في مدينة
الكشف الأثري في مدينة غزة

كشف الدكتور جمال أبو ريدة، مدير الآثار بفلسطين، تفاصيل الكشف الأثري في مدينة غزة، والذي عثر عليه أثناء إنشاء مدينة "مصر 2" ضمن مشروع إعمار غزة.

وقال "أبو ريدة" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الكشف الأثري عبارة عن مقبرة رومانية على مساحة 2000 متر مربع، وتضم نحو 100 قبر، وهو ما يدل على استقرار أهالي فلسطين وتواصل الحضارات الإنسانية طوال مئات السنوات على هذه الأرض، وينفي المزاعم الصهيونية بأن فلسطين شعب بلا أرض.

ولفت مدير الآثار بفلسطين، إلى أن المصريين كان لهم الفضل في العثور على المقبرة الآثرية التي تعود إلى العصر الروماني، من خلال الشركات المصرية التي تعمل بالمنطقة، مؤكدا أن المعدات المصرية ساعدت وزارة الآثار الفلسطينية، لرفع تراكمات الرمال عن الكشف الآثري.

الكشف الأثري غزة مصر 2 مشروع إعمار غزة مصر فلسطين

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