ميسى أم مبابى.. من يفوز بالحذاء الذهبى فى مونديال قطر؟

يترقب عشاق كرة القدم فى مختلف دول العالم مباراة الأرجنتين وفرنسا والتى تنطلق فى الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل فى نهائى بطولة كأس العالم والتى تحتضنها قطر.

وبعيدًا عن الصراع الخاص بين فرنسا والأرجنتين، ورغبة كل منهما فى تحقيق اللقب العالمى، وإضافة اللقب الثالث فى تاريخ مشاركتهما فى كأس العالم، فهناك صراع خاص بين الأرجنتينى ليونيل ميسى، والفرنسى كليان مبابى ثنائى باريس سان جيرمان الفرنسى، للفوز بجائزة الحذاء الذهبى.

وقبل مباراة اليوم نجح ليونيل ميسى فى معادلة عدد أهداف كليان مبابى فى البطولة بعدما سجل هدفًا فى مباراة كرواتيا بالدور قبل النهائى بالمونديال، فيما لم يسجل مبابى أمام المغرب.

ترتيب هدافى كأس العالم بقطر 2022

الأرجنتينى ليونيل ميسي 5 أهداف

الفرنسى كيليان مبابي 5 أهداف

الفرنسى أوليفييه جيرو 4 أهداف

الأرجنتينى جوليان ألفاريز 4 أهداف

البرازيلى ريتشارليسون 3 أهداف

البرتغالى جونزالو راموس 3 أهداف

الإكوادورى إينير فالنسيا 3 أهداف

الإنجليزى ماركوس راشفورد 3 أهداف

من يفوز بجائزة الحذاء الذهبى؟.. ميسى أم مبابى

يتبادر سؤال لذهن كثير من متابعى كرة القدم، حول هوية الفائز بجائزة الحذاء الذهبى، فى حال استمرار تساوى ليونيل ميسى وكليان مبابى فى عدد الأهداف بعد انتهاء المباراة النهائية أو دخول لاعب آخر المنافسة على لقب الهداف أمثال أوليفييه جيرو وجوليان ألفاريز.

ولحسم لقب هداف المونديال، فقد وضع الاتحاد الدولى لكرة القدم معايير لحسم صاحب جائزة الحذاء الذهبى، أولها عدد الأهداف، وفى حال التساوى نلجأ للتمريرات الحاسمة، وفى حال التساوى نلجأ للاعب الذى خاض عدد دقائق أقل فى مباريات المونديال.

وفى حال استمرار تساوى ميسى ومبابى فى عدد الأهداف سيكون ليونيل ميسى صاحب الحذاء الذهبى لأنه سجل 5 أهداف، وله 3 تمريرات حاسمة، فى الوقت الذى يملك فيه مبابى 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين، أما فى حال نجح مبابى فى إضافة تمريرة حاسمة خلال مباراة اليوم سيذهب اللقب له، لأنه خاض عدد دقائق أقل فى المونديال، حيث شارك فى 477 دقيقة فيما يملك ميسى 570 دقيقة لعب مع الأرجنتين.