10 شبكات بـ «صرف الإسكندرية» تحصل على شهادات التنمية الفنية المستدامة

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن اجتياز 10 شبكات صرف صحي إجراءات تقييم تجديد الحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.

وأوضح أن الشيكات هي: (رشيد رضا، سموحة، بشاير الخير، أبو قير ومحطات معالجة صرف صحي أبيس 6/8 والمعمورة، محطة خورشيد، الزوايدة، أبيس 2\8، وأبيس العاشرة)، بالإضافة لحصول محطة معالجة صرف صحي أبيس 11\8 على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لأول مرة والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأشار «نافع» إلى أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأوضح أهمية حصول محطات الصرف الصحي على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأكد رئيس صرف الإسكندرية، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي بما يساير التطورات التكنولوجية الحديثة بقطاع الصرف الصحي لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.