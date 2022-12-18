تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 634 شاحنة، و48 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 345 شاحنة، و41 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 289 شاحنة، و7 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينة "دليلة" وغادرت السفينة "أمل"، بينما استقبل الميناء أمس، السفينتين "أمل" و"بوسيدون اكسبريس"، وغادرت السفينتين "دليلة" و"بوسيدون"، كما تم تداول 1800 طن بضائع عامة ومتنوعة 170 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث "سينا" و"بريدج" و"آيلة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانئها.