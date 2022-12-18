الأربعاء.. «الأعلى للثقافة» يستضيف أمسية جديدة ضمن سلسلة «تواصل»

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية ضمن فعاليات سلسلة "تواصل" بقاعة المؤتمرات بالمجلس، التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس بحضور مقررها الدكتور حسين حمودة، وتحت إشراف الدكتورة عزة بدر عضوة اللجنة، في تمام الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

وتتضمن الأمسية فقرة بعنوان "إبداع شعري"؛ يشارك فيها كل من أحمد حسن (شاعر وكاتب عضو لجنة الشعر بالمجلس)، أدهم مطير (شاعر)، وفقرة ثانية بعنوان "إبداع قصصي" يشارك فيها أسماء عواد (قاصة وكاتبة)، وسماح محمد علي (كاتبة)، كما تتضمن الأمسية على رؤية فكرية بعنوان "نجيب محفوظ.. إبداع متجدد" تقدمها الكاتبة والناقدة اعتدال عثمان، والدكتور رضا عطية (الكاتب والناقد الأدبي)، وتدير الأمسية الدكتورة عزة بدر؛ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما يعاد بث الأمسية عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الرابط التالي: .https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

ويقيم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة "الحماية التشريعية للتراث الثقافي غير المادي"؛ والتي تنظمها 3 لجان بالمجلس هي لجنة تطوير الإدارة الثقافية برئاسة الدكتور صفوت النحاس؛ بالتعاون مع لجنة التراث الثقافي غير المادي برئاسة الكتورة نهلة إمام؛ ولجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور حسام لطفي؛ وذلك في تمام الخامسة مساء الخميس المقبل؛ بقاعة المجلس.

ويدير الندوة الدكتور صفوت النحاس مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس؛ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، ويشارك بها كل من الدكتور حسام لطفي "أستاذ القانون المدني بكلية الآداب جامعة بني سويف مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية"، الدكتور سعيد سالم جويلي أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق وعضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، الدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات والمعتقدات الشعبية بأكاديمية الفنون، ومستشار وزيرة الثقافة للتراث الثقافي غير المادي ومقررة لجنة التراث الثقافي غير المادي والفنون الشعبية.