الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البابا فرنسيس: النزاع فى أوكرانيا «حرب عالمية» ولن ينتهى قريبًا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن النزاع في أوكرانيا هو حرب عالمية، ولن ينتهي في المستقبل القريب، مضيفًا في مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية، "قريبا سيرسل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلينا أحد مستشاريه الدينيين للمرة الثالثة"، مشيرًا إلى أنهم على تواصل مع أوكرانيا واستقبال ممثليهم، وتقديم المساعدة لها، و"هناك بالفعل عدة أياد متورطة في هذه الحرب. هناك العديد من المصالح المتشابكة فيها".

 

- موسكو: أشباح الحرب الباردة لا تزال تجوب أروقة واشنطن

من جهة أخرى، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، في حديث لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تسترشد في علاقاتها مع روسيا بالرغبة المستمرة في إثبات نفسها، "كأن أشباح الحرب الباردة لا تزال تجوب أروقة واشنطن".

وقال إنه لا يزال الكثير من السياسيين الأمريكيين يفكرون ويتصرفون وفقًا لقوانين الحرب الباردة، وأصبحت استعادة موسكو لهيبتها مصدر إزعاج لواشنطن، وتابع في الوقت نفسه، يمكنك دائمًا تحميل روسيا مسئولية مشاكلك وأخطائك الذاتية، واستخدام (فزاعة) روسيا لتبرير إنفاقك العسكري غير المسبوق، إضافة إلى ذلك، وبذريعة الأحداث في أوكرانيا، تدمر الإدارة الأمريكية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وأوروبا، مما يضع الأخيرة في تبعية لواشنطن.

وأشار أنطونوف، إلى إن الطريق طويل أمام بناء عالم متعدد الأقطاب، وفي خضم هذا التحول لن يتوقف التنافس الروسي الأمريكي بين ليلة وضحاها.

البابا فرنسيس النزاع في أوكرانيا حرب عالمية المستقبل زيلينسكي

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