خبير تعدين يكشف سبب ارتفاع احتياطى منجم السكرى لـ مليونى أونصة

قال الدكتور محمد إمام خبير التعدين، إن السبب الرئيسي في ارتفاع احتياطى منجم السكرى لـ مليوني أونصة، خلال عامين، أنه بالتوازي مع عمليات الإنتاج الفعلية للمنجم تبدأ إدارة الاستكشاف عملها فيما يعرف بتنمية المنجم، التي تعنى دراسات الاحتياطيات حول منطقة الإنتاج فى الامتدادات الأصلية الأربعة بحيث تتم دراسة ما تحتويه تلك الإمدادات من احتياطيات ومن ثم تأكيد هذه الاحتياطيات وقياسها طبقا للأكواد العالمية المتعارف عليها.

خبير تعدين: ارتفاع احتياطى منجم السكرى لـ مليوني أونصة جاء بسبب تنمية المنجم

وتابع «إمام » في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن إعلان شركة سنتامين الأسترالية للتعدين، زيادة احتياطيات المنجم من الذهب المقاس بنسبة ٣٣٪ يعتبر إنجازًا كبيرًا، وليصبح الاحتياطى المقاس بالمنجم بالفعل ١١.١١ مليون أونصة.

منجم السكرى:

وتابع أن منجم السكرى يقع في مكان مثالي داخل الصحراء الشرقية لمصر، التي تحتوي على بعض من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي على مستوى العالم، بمتوسط يزيد علي عشر ساعات من أشعة الشمس يوميًا على مدار العام.

خطط شركة سنتامين الأسترالية لحفر280 ألف متر تحت الأرض

وفي السياق أعلنت شركة سنتامين الأسترالية للتعدين، عن أنها وضعت خطط طموحة لعام 2023، وتستهدف حفر 280 ألف متر تحت الأرض فى منطقة امتياز السكري بمصر.

وكشفت الشركة، عن ارتفاع احتياطيات وموارد منجم السكري للذهب بمصر، بحوالي 1.3 مليون أونصة من الذهب بنسبة ارتفاع بلغت 33% خلال العام الجارى 2022، وأضافت الشركة، أن إجمالي احتياطيات منجم السكرى للذهب فى مصر سجل 11.11 مليون أونصة للذهب بتركيز 1.08 جرام فى الطن.

وذكرت الشركة، أن منجم السكرى سجل بنهاية يونيو 2022 نسبة %13 زيادة في الموارد والاحتياطيات وخلال العام الجاري سجل متوسط سعر بيع الذهب 2000 دولار للأونصة، وكشفت الشركة عن ارتفاع الاحتياطى لمنجم السكرى للذهب بمصر مليوني أونصة خلال آخر عامين.

وفي وقت سابق كان قد قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، تعليقًا على تشغيل محطة الطاقة الشمسية في منجم السكرى، إن تسليم هذا المشروع المهم أمر أساسي لالتزامنا المستمر لتقليل اعتمادنا على وقود الديزل، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق توفير في تكلفة المواد.