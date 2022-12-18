18 مصابًا إثر انقلاب «ميكروباص» بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان

أُصيب 18 شخصًا إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» بالطريق الصحراوي الغربي في محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند الكيلو 90، مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث؛ لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.