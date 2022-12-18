تطوير محطة تنقية مياه الشرب في بني سويف الجديدة

تعد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة بني سويف الجديدة، من المحطات التي تم تطويرها فالطاقة التصميمية للمحطة تبلغ 104 ألف م3/ يوم، وذلك بعد تطويرها وتحديث المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتجديد المرشحات للمحافظة على المياه بأعلى كفاءة وأفضل جودة، فالمحطة تقوم بتنقية المياه الواردة من مأخذ المياه العكره من نهر النيل وإنتاج مياه صالحة للشرب، حيث يتم إجراء كافة التحاليل لها وإضافة الجرعات المثالية من الشبة والكلور.

وأجرت "الدستور" جولة داخل المحطة فمتوسط الإنتاج اليومي لمياه الشرب داخل المحطة طبقاً للاستهلاك 48 ألف م3/ يوم لخدمة مدينة بني سويف الجديدة وبعض القرى المجاورة وتخدم جميع الأحياء بالمدينة، تم رفع كفاءة مكونات المحطة، حيث يوجد أحدث معمل موجود يقوم بعمل تجارب يومياً لتحديد كمية الشبة والكلور اللازمين لإنتاج مياه بكفاءة عالية، فالمحطة حاصلة على شهادات الأيزو في نظم وإدارة الصحة والسلامة المهنية، ونظم الإدارة البيئة، ونظم إدارة الجودة.

وقال المهندس خالد رجب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة إن المحطة تم إنشاؤها لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب النظيفة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية نتيجة زيادة مساحة مدينة بني سويف الجديدة من مساحة 5 آلاف فدان إلى 25 ألف فدان فتلك الزيادة نتج عنها زيادة المرافق والخدمات الخاصة بالمدينة فالطاقة التصميمة للمحطة 104 ألف م3 / يوم فالمعدل اليومي ما بين 45 ألف م3 / يوم إلى 50 ألف م 3 / يوم لتلبية احتياجات المدينة من مياه الشرب النظيفة ونعمل على تنشيط جميع الخدمات داخل المدينة.

وأكدت الدكتورة هناء صلاح مسؤولة الجودة بمعامل المحطة أن دور المعمل يتمثل في 3 أشياء ومنها مراقبة المياه من الدخول حتى الخروج والوصول للمواطن وتحديد الجرعات ومراقبة التحكم في عمليات المعالجة وهل الجرعات تمت بالشكل الطبيعي فالمياه بعد الدخول يتم إضافة الكلور البدائي والشابه ويتم عمل تقليب سريع ومن بعدها تقليب بطيء، فلدينا 10 مرشحات لإزالة العكاره من نسبة 90 إلى 95 % وإجراء تجارب معملية على المياه للتأكد من الجودة وصولها للمستهلك في أفضل جودة.

وأشار المهندس علاء عبد الحميد مدير التشغيل والصيانة بجهاز مدينة بني سويف الجديدة إن المحطة تخدم جميع الأنشطة بالمدينة السكانية أو المناطق الصناعية فيوجد لدينا منطقتين صناعيتين خفيفة ومتوسطة ومناطق ورش الشباب وتغذية بعض القرى المجاورة للمدينة يوجد لدينا شركة صيانة لعمل الصيانة الدورية الوقائية لجميع المهمات والمعدات بالمحطة.