حزب العمال البريطانى: نعانى من إضرابات عامة فى جميع القطاعات

أوضح عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني، آخر مستجدات الأوضاع في بريطانيا بعد موجة عنيفة من الإضرابات، قائلًا: "إن هناك حركة من الإضرابات العامة في جميع القطاعات الصناعية والقطاعات العمالية".

وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الإضرابات في بريطانيا ستؤثر على عدد من المطارات، لافتًا إلى أن هناك ضغط شديد على ميزانيات الحكومة البريطانية بما أثر على رواتب العاملين.

وأشار إلى أن هناك ضغط كبير جدًا على دخل العمال والموظفين، لافتًا إلى أن 12 عامًا من حكم المحافظين من سياسة التقشف، ما أثرت على الدخل العام والقطاع العام بما فيه موظفي الدولة وحرس الحدود.

وبين أن اصرابات السكك الحديد تم تصعيدها خلال الـ48 ساعة الماضية، مؤكدًا أن الإضرابات التي تعم بريطانيا تدل على سياسة فاشلة للحكومة البريطانية وحكومة المحافظين، مؤكدًا أن سياسة التقشف لم تكن جديدة بالنسبة لجائحة كورونا وما يحدث الآن في العالم اقتصاديًا.