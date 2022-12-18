الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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علاء سرحان: الدولة حريصة على توفير منظومة نقل مستدامة لتقليل الانبعاثات الكربونية

الدكتور علاء سرحان
الدكتور علاء سرحان

قال علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إن الدولة المصرية تحرص على توفير منظومة نقل مستدامة وأن يكون هناك منظومة تشمل النقل الكهربائي من السيارات، والنقل العام والحافلات الكهربائية.

 

الدولة تهتم بالبنية الأساسية من محطات الشحن ومراكز الصيانة

وأضاف “سرحان”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تهتم بالبنية الأساسية من محطات الشحن ومراكز صيانة السيارات الكهربائية ولابد من البحث عن توطين الصناعة في مصر بما يتناسب مع الدولة وثقافة المواطنين.

 

وأكد أن السيارات الكهربائية تقلل الانبعاثات الكربونية وهذا الشق الخاص باتفاقية باريس وما أكدت عليه الوثيقة النهائية بمؤتمر المناخ لتخفيف البصمة الكربونية في مصر طبقا لتعهداتها، ولكن الشق الأهم أنه في وجود السيارات الكهربائية تقلل ملوثات الهواء.

 

وأشار إلى أن استخدام السيارات الكهربائية يضمن استمرارية الطاقة والتوسع في طاقة المستقبل لأن الوقود الاحفوري يوجد اتجاه عالمي بالابتعاد عنه بسبب الانبعاثات الكربونية.

علاء سرحان الدولة توفير البنية الاساسية الانبعاثات الكربونية محطات الشحن مراكز الصيانة

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