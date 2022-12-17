تحريات مكثفة حول مقتل سيدة ونجلتها في قرية العتامنة بأسيوط

تجري أجهزة البحث الجنائي بأسيوط تحرياتها في حادث مقتل سيدة ونجلتها على يد زوجها، طعنا بسلاح أبيض، بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وسؤال شهود العيان في محيط الحادث.

كان اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز منفلوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة ونجلتها على يد زوجها، طعنا بسلاح أبيض، بقرية العتامنة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وبالانتقال، وقوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط، وسيارات الإسعاف، والفحص والمعاينة تبين قيام شخص يدعى" ه. ب. م" 26 عاما، بطعن زوجته بسلاح أبيض، تدعى "ن. ر. م" 25 عاما، وابنته تدعى "م. ه. ب"، بقرية العتامنه التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، تم نقل المجني عليهما إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.