الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

مع الساعات الصباحية الأولى شهد الحديد زيادات جديدة اليوم الأحد أعلنها مصنع حديد عز في سعر الحديد اليوم في مصر، في شهر ديسمبر الحالى، بواقع مبلغ 2000 جنيها للطن، وشغل الكثير معرفة سعر الحديد اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 عبر جوجل، على أن يتم التطبيق للأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الأحد 18-12-2022.

 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

تنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الحديد اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022.

أسعار الحديد اليوم الأحد 18 ديسمبر

سعر حديد عز اليوم الأحد نحو 20450 جنيهًا للطن

بلغ سعر السويس للصلب بقيمة 20350 جنيها

وصل اليوم الأحد بشاي للصلب بمبلغ 21205 جنيها للطن

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب اليوم الاحد 20300 جنيهًا

حديد المصريين اليوم الأحد سعر 20350 جنيها للطن

حديد الجارحى اليوم الأحد نحو 21100 جنيها للطن الواحد

سعر حديد المراكبي اليوم الأحد بمبلغ 20330 جنيها للطن الواحد

قال محب شفيق، العضو في شعبة مواد البناء، إن مصنع “حديد عز” قام منذ ساعات قليلة بزيادة سعره عبر إخطار وكلاء سيفيد بارتفاع أسعار حديد التسليح بمصر الخاصة بها في شهر ديسمبر، ليسجل سعر طن الحديد اليوم نحو مبلغ 23450 جنيهًا بتسليم أرض مصنع، بدلًا من قيمة 21450 جنيهًا خلال نوفمبر.

 

وأشار شفيق إلى أن تكون الزيادة الجديدة هي الثالثة للشركة، في شهر ديسمبر الحالي، عقب إعلان زيادة الأسبوع الماضي بواقع مبلغ 1000 جنيه للطن.

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وتوقّع شفيق وصول أسعار طن الحديد طبقا للأسعار المعلّنة في مصنع حديد عز للمستهلك، بمبلغ 23.8 ألف جنيه ويكون شاملًا النولون الخاص بالنقل للبضاعة من المصنع، وقد سيتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد وسيصبح أعلى بنحو قيمة 100 جنيه.

 

ومن الجدير بالذكر أن تكون أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر تختلف بالاختلاف للشركات المصنِّعة له طبق الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا يكون الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتِجة لخام الحديد، كما أن تكون الأسعار المعلَنة من مصانع الحديد هي بتسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بقيمة 200- 300 جنيه.

 

وقال مصدر مسئول في غرفة الصناعات المعدنية إن ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه تسبَّب في الارتفاع لسعر الحديد في مصر، ولا سيما أن مع صعوبة تدبير الشركات للدولار بالوقت الحالي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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