التحالف الوطنى: سنقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى جميع المحافظات (فيديو)

قال النائب طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والذي يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية اتفقوا على النزول إلى أرض الواقع، والتنسيق والتكامل بينهم لتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "يوجد تكامل بين الجمعيات الـ24، وعندما تنزل قافلة من التحالف لمحافظة فإنها تضم بنك طعام ووجبات غذائية، مساعدات عينية وخدمات علاجية وتنظيم أسرة، وبرامج موجودة بشكل مكثف"، لافتًا إلى أن قيمة القافلة قد يصل لـ5 ملايين جنيه.

وأردف: "القوافل تغطي عددا من القرى ليس في الصعيد فقط، ولكن كل محافظات مصر، توجه للجيزة وأسوان والإسماعيلية وسوهاج والدقهلية والغربية، قطار التحالف يتحرك بقوة، وسنصل للأسر الأكثر احتياجًا، نوفر الاحتياجات بشكل محترم، ولن نترك محافظة من محافظات مصر".

وأكد أن عمل التحالف ليس مناسبة وسينتهي، وإنما عمل قائم، سيقنن بشكل محترم، سيكون لها أياد بيضاء في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ولفت إلى أن كل جمعية قبل الإعلان عن التحالف تعمل بمفردها، وأن عمر التحالف لا يزيد عن 10 أشهر، نجح في ضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم لضم العديد من الجمعيات الأخرى.