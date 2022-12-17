بضمان محل إقامتهم.. إخلاء سبيل سعد الصغير وطليقته وأسرتها

أمرت النيابة العامة بالهرم، إخلاء سبيل الفنان سعد الصغير، وطليقته برلنتي عامر وشقيقتها، بضمان محل إقامتهم ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى، في واقعة التعدي على بعضهم البعض.

واصطحبت قوة أمنية الفنان وزوجته وأسرتها من سراي النيابة لديوان قسم الهرم للكشف عليهم جنائيًا، وبيان ما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى من عدمه.

وطلبت النيابة العامة، انتداب مهندس من المرور لفحص سيارة طليقة المطرب سعد الصغير، وإعداد تقرير فني بالتلفيات وأسباب حدوثها للوقوف على حقيقة اصطدام طليقها المطرب الشعبي سعد الصغير بها، خلال ملاحقته لها بمنطقة حدائق الأهرام، وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات، عن أن طليقة المطرب سعد الصغير تتهمه بدهسها وشقيقتها "ندى" بسيارته عقب مطاردة بين الطرفين، مما أسفر عن إصابتها بكدمات وخدوش بالسيارة، وذلك بسبب مشادة كلامية بين الطرفين، حيث تعدت طليقته عليه بتمزيق ملابسه وسرقه مبلغ مالي، وتقطيع جواز سفره، ولاذت بالفرار بسيارتها، مما دفعه لملاحقتها، فاصطدم بسيارتها من الخلف، وتبادل الطرفان الاتهامات.

وكانت تحفظت الأجهزة الأمنية بالهرم، على المطرب سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر، لاتهام الفنان سعد الصغير لزوجته الراقصة برلنتي عامر بتمزيق جواز سفره، بعد أن حرر محضرًا ضدها وادعى اعتداءها عليه بصحبة والدتها وصديقتها وتمزيق ملابسه وإصابته في أنفه أثناء تواجده بسيارته بالبوابة الرابعة بحدائق الأهرام.

البداية عندما اصطحبت الراقصة برلنتي عامر والدتها وصديقتها إلى البوابة الرابعة بحدائق الأهرام، ووجدن سعد الصغير قبل أن يتحرك بسيارته فدخلن في مشادة معه وتطورت إلى اشتباك بالأيدي وتعالت الأصوات، وسرقت طليقته برلنتي عامر ظرفًا به مبلغ مالي خاص به واختطفت جواز سفره من داخل السيارة ومزقته أمامه.

وتعدت برلنتي عامر على سعد الصغير بالضرب وأصابته في أنفه ومزقت ملابسه وسط الشارع للمطالبة بحقوقها والعودة له مرة أخرى، وأخذت سيارتها وحاولت الهروب، فتوجه المطرب سعد الصغير خلفهن ليلحق بهن بسبب سيرهن بسرعة جنونية، وفجأة توقفت سيارة برلنتي طليقة سعد الصغير واصطدمت بها سيارة المطرب سعد الصغير من الخلف، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على جهات التحقيق.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا من الفنان سعد الصغير يتهم طليقته الراقصة برلنتي عامر ووالدتها وصديقتها بالتعدي عليه وإصابته في أنفه وسرقة مبلغ مالي وتقطيع جواز سفره من داخل سيارته، على إثر مطالبتها بحقوقها والعودة له مرة أخرى، وتم اقتيادهن إلى القسم وتحرير محضر بالواقعة.