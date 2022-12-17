غرفة شركات السياحة تكشف طاقة النقل السياحي العاملة بمختلف أنواعها

كشف تقرير صادر من غرفه شركات السياحة، ان اجمالى عدد الأتوبيسات السياحية التابعة لشركات السياحة من موديل 1994 حتى موديل 2023 نحو 1939 أتوبيس موضحة أن الطاقة المستهدفة في سوق العمل من موديل 2010 حتى موديل العام يبلغ 1280 أتوبيس.

كما تبلغ اعداد “المبنى باص لشركات السياحه من موديل 1997 حتى موديل 2023 يبلغ نحو 1248 مينى باص فى حين الطاقه الفعليه فى سوق العمل تصل الى نحو 1081 مينى باص، كما تصل أعداد سيارات ”الميكروباص" من موديل 1998 حتى موديل 2023 تصل 6208 ميكروباص في حين أن الطاقة العاملة في سوق العمل من 2010 حتى موديل العام تصل إلى 5789 ميكروباص.

وتصل أعداد سيارات الليموزين التابعه لشركات السياحة من موديل 98 حتى موديل 2023 إلى 4245 سيارة ليموزين وتصل أعداد سيارات الليموزين في سوق العمل من 2010 حتى موديل العام تصل إلى 4165 سيارة ليموزين.

وقد كشفت تقرير غرفة شركات السياحة أن إجمالي طاقة النقل السياحي من مختلف أنواعها (الأتوبيسات - الميني باص - الميكروباص - الليموزين) من الطاقة العاملة في سوق العمل من 2010 حتى موديل العام تصل إلى نحو 12315 مركبة سياحية.

وأوضحت الغرفة أن قطاع النقل السياحي يعد من أحد الأسباب المهمة لازدهار السياحة في أي دولة ونشاط النقل السياحي والليموزين هو جزء أصيل في تنمية السياحة وازدهارها وبواسطة الطرق ووسائل النقل بكافة أنواعها يتم توفير متطلبات أنشطة السياحة والترويج في المكان المقصود، موضحة أن النقل المتميز الحديث يعد بمثابة الركيزة الرئيسية للسياحة ورواجها ويعبر أيضاً عن درجة التمدن والتحضر ومؤشر على مدى التقدم الاقتصادي للبلاد.

وأشارت إلى أنها تعمل بكل طاقتها بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية تنفيذاً لخطة واستراتيجية الدولة المصرية نحو تطوير كافة قطاعات الاستثمار السياحي في الدولة بشكل عام وقطاع النقل السياحي بشكل خاص، وتسعى نحو خلق خطط عمل حديثة لا تتعارض مع القوانين المنظمة وإتاحة فرصة تعديلها لتشجيع المستثمرين في زيادة الاستثمار بقطاع النقل السياحي الذي يعد أهم عنصر من عناصر تقديم الخدمة السياحية للأجانب والمصريين بما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام.