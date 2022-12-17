مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 11 شخصا، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كمين كرم عمران بمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم مدير المرفق يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كمين كرم عمران بمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كمين كرم عمران بمركز قنا، ما أسفر عن مصرع شخص وأصيب 11 أشخاص، وجاري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.