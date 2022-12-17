«تجارة الإسكندرية» تذيع المبارة النهائية لكأس العالم لطلابها

دعت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، طلابها لمشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم بين فريقى الأرجنتين وفرنسا غدًا الأحد بداخل الكلية.

وأعلنت الكلية في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إذاعة المبارة النهائية لكأس العالم ودعت طلاب الكلية غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 لمشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم بين فريقى الأرجنتين وفرنسا وذلك (بمدرج د) بالكلية فى تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد الصيفى عميد الكلية، والدكتور أيمن شتيوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإدارة رعاية الشباب وإتحاد طلاب الكلية.

وتنطلق غدًا في الخامسة مساءً المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث تأهل منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، كما تأهل الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، كما حصدت كرواتيا في مبارة اليوم المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022 بعد فوزها على منتخب المغرب الشقيق والذي حصد المركز الرابع.