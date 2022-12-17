بعد احتلال المركز الرابع.. رحلة منتخب المغرب فى مونديال قطر 2022

أنهى المنتخب المغربي مشاركته المميزة في بطولة كأس العالم، قطر 2022، باحتلال المركز الرابع، خلف منتخب كرواتيا، وصيف النسخة الماضية.



وخسر المنتخب المغربي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب كرواتيا، بهدفين مقابل هدف.



وترصد «الدستور» رحلة المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2022.



قرعة بطولة كأس العالم، قطر 2022، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وافتتح المنتخب المغربي مبارياته بالجولة الأولى لمجموعات مونديال قطر بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.



ثم واجه المنتخب المغربي نظيره البلجيكي يوم 27 نوفمبر في الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتصر بهدفين دون رد، ليرفع رصيده لـ4 نقاط.

وسجل هدفي المغرب في المباراة رومان سايس في الدقيقة 73، وزكريا بوخلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الجولة الثالثة من دور المجموعات، واجه منتخب المغرب منتخب كندا، وانتصر عليه بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي المغرب حكيم زياش في الدقيقة الرابعة، ويوسف النصيري في الدقيقة 23؛ كما سجل نايف أكرد هدف كندا بالخطأ في مرماه.

وتأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 لكأس العالم 2022، على صدارة مجموعته بعدما حصد 7 نقاط.

وفي دور الـ16، التقى المنتخب المغربي بمنتخب إسبانيا، والذي تأهل على وصافة المجموعة الخامسة بـ4 نقاط، خلف منتخب اليابان.

وأقيمت المباراة يوم 6 ديسمبر الجاري، وانتهت بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي سلبيًا بدون أهداف.

وفي ركلات الترجيح، تصدى ياسين بونو، حارس المغرب، لتسديدات بابلو سارابيا، وسرجيو بوسكيتس، وكارلوس سولير.

فيما سجل عبد الحميد صابيري، وحكيم زياش، وأشرف حكيمي، وأهدر بدر بانون، للمغرب.

وفي الدور ربع النهائي، التقى منتخب المغرب بالبرتغال، يوم 10 ديسمبر.

وفازت المغرب بهدف يوسف النصيري، في الدقيقة 42 من كرة عرضية لعبها يحيى عطية الله من الجانب الأيسر وحولها النصيري برأسه في الشباك.

ثم التقى المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للبطولة، وخسر بهدفين دون رد سجلهما ثيو هيرنانديز وماركوس تورام.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تقدمت كرواتيا في النتيجة عن طريق جفارديول برأسية قوية في الدقيقة السابعة، ثم عادل أشرف داري النتيجة للمغرب في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل ميسلاف أورسيتش هدف الفوز لكرواتيا في الدقيقة 42 من تسديدة قوية.

وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يحقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

وانتصر المنتخب المغربي في 3 مباريات، وحسم التعادل مباراتين، وخسر مباراتين في بطولة كأس العالم؛ إذ أن الانتصار على إسبانيا بركلات الترجيح يحتسب تعادلًا وفقًا لقوانين الفيفا.