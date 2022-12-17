كشف غموض العثور على جثة طفلة برشاح زاوية النجار فى القليوبية

نجحت مباحث مركز شرطة قليوب فى كشف غموض العثور على جثة طفلة عثرا عليها بجوار رشاح منطقة زاوية النجار دائرة المركز وتبين أن والدتها ووالدها وراء ارتكاب الواقعة وجرى ضبطهما وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بجوار رشاح بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز وتم إخطار مدير أمن القليوبية.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لطفلة تدعى "شمس" تبلغ من العمر عامين لأب يدعى "ع" "له معلومات جنائية" وأم تدعى "ش" مقيمين بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة كما تبين أنه أثناء تعاطي الأب والأم للمواد المخدرة انهال الأب على الطفلة بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقامت الأم بأخذ جثة الطفلة وإلقائها بجوار رشاح بمنطقة زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب كما تبين عدم قيد الطفلة بالسجلات لزواج الأب والأم عرفي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.