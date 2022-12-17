بدر بانون باكيًا: كنت أنوى الاعتزال والركراكى أعاد الحياة لمسيرتى

بعث بدر بانون، مدافع منتخب المغرب وفريق قطر القطري، رسالة شكر إلى مدربه وليد الركراكي، مشيرًا إلى أنه آمن بقدراته من خلال استدعائه لقائمة أسود الأطلس المشاركة في مونديال قطر 2022.

وبكى بانون خلال تصريحات لقناة بي إن سبورتس، معبرًا عن شكره لـ وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بعدما كان يستعد للاعتزال الدولي.

وقال بانون "كنت أنوي الاعتزال بسبب معاناتي من مضاعفات كورونا، لكن الركراكي أعاد الحياة لمسيرتي بعد استدعائي للقائمة".

وعانى بانون من مضاعفات كورونا عندما كان لاعبًا في صفوف الأهلي قبل رحيله بعد ذلك إلى صفوف قطر القطري.

وكان المدافع المغربي قد قدم مباريات رائعة عندما شارك كبديل خاصةً أمام منتخب البرتغال.