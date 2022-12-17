مودريتش عن اعتزاله اللعب دوليًا: سأشارك مع كرواتيا فى دورى الأمم الأوروبية

تحدث لوكا مودريتش، لاعب وسط وقائد منتخب كرواتيا، عن اعتزاله اللعب دوليًا عقب انتهاء مشاركته في مونديال قطر 2022.



وحقق منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم، قطر 2022، عقب الفوز على منتخب المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بهدفين مقابل هدف.

وقال مودريتش في تصريحات عقب المباراة: "ربما تكون آخر مباراة لي في كأس العالم، لايمكنني قول أي شيء".

لوكا مودريتش خاض 162 مباراة بقميص منتخب كرواتيا، بدأها يوم 1 مارس 2006، وسجل 23 هدفًا وصنع 25 لزملائه في المنتخب.



وأضاف لوكا: "أنا سعيد بمسيرتي مع منتخب كرواتيا، ومازال لدينا مستقبل جيد في انتظارنا".



وتابع: "لا يمكنك الحديث عن منتخب كرواتيا أنه الفريق الذي يحقق إنجازًا كل 20 سنة، لقد وضعنا كرواتيا على خارطة المنتخبات الكبرى، سنعود للبلاد كفائزين".

وعن اعتزاله اللعب دوليًا، قال لوكا: "أريد البقاء حتى بطولة دوري الأمم الأوروبية، بكل تأكيد أريد اللعب مع المنتخب، سيكون من المخيب ألا أشارك ونحن بالفعل تأهلنا لنصف النهائي، ومن ثم سأرى ماسيحدث في المستقبل".

وتأهل المنتخب الكرواتي للدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، رفقة منتخبات إيطاليا وهولندا وإسبانيا.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور نصف النهائي يوم 256 يناير المقبل، في المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية يومي 14، 15 يونيو المقبل.

فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية يوم 18 يونيو.

واحتفل مودريتش رفقة زملائه، لاعبي المنتتخب الكرواتي بتحقيق المركز الثالث لبطولة كأس العالم، قطر 2022، للمرة الثانية في تاريخهم بعد تحقيق نفس المركز في مونديال فرنسا 1998، كما شارك مودريتش في أكبر إنجازات المنتخب الكرواتي، وهو تحقيق المركز الثاني في مونديال روسيا 2018.