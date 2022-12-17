السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مودريتش عن اعتزاله اللعب دوليًا: سأشارك مع كرواتيا فى دورى الأمم الأوروبية

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

تحدث لوكا مودريتش، لاعب وسط وقائد منتخب كرواتيا، عن اعتزاله اللعب دوليًا عقب انتهاء مشاركته في مونديال قطر 2022.


وحقق منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم، قطر 2022، عقب الفوز على منتخب المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بهدفين مقابل هدف.

وقال مودريتش في تصريحات عقب المباراة: "ربما تكون آخر مباراة لي في كأس العالم، لايمكنني قول أي شيء".

لوكا مودريتش خاض 162 مباراة بقميص منتخب كرواتيا، بدأها يوم 1 مارس 2006، وسجل 23 هدفًا وصنع 25 لزملائه في المنتخب.


وأضاف لوكا: "أنا سعيد بمسيرتي مع منتخب كرواتيا، ومازال لدينا مستقبل جيد في انتظارنا".


وتابع: "لا يمكنك الحديث عن منتخب كرواتيا أنه الفريق الذي يحقق إنجازًا كل 20 سنة، لقد وضعنا كرواتيا على خارطة المنتخبات الكبرى، سنعود للبلاد كفائزين".

 

وعن اعتزاله اللعب دوليًا، قال لوكا: "أريد البقاء حتى بطولة دوري الأمم الأوروبية، بكل تأكيد أريد اللعب مع المنتخب، سيكون من المخيب ألا أشارك ونحن بالفعل تأهلنا لنصف النهائي، ومن ثم سأرى ماسيحدث في المستقبل".

 

وتأهل المنتخب الكرواتي للدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، رفقة منتخبات إيطاليا وهولندا وإسبانيا.

 

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور نصف النهائي يوم 256 يناير المقبل، في المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.

 

وتقام مباريات الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية يومي 14، 15 يونيو المقبل.

 

فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية يوم 18 يونيو.

 

واحتفل مودريتش رفقة زملائه، لاعبي المنتتخب الكرواتي بتحقيق المركز الثالث لبطولة كأس العالم، قطر 2022، للمرة الثانية في تاريخهم بعد تحقيق نفس المركز في مونديال فرنسا 1998، كما شارك مودريتش في أكبر إنجازات المنتخب الكرواتي، وهو تحقيق المركز الثاني في مونديال روسيا 2018.

لوكا مودريتش منتخب كرواتيا منتخب المغرب مباراة كرواتيا والمغرب كأس العالم قطر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

مباحث التموين تضبط مصنع أسمدة زراعية مغشوشة فى الصف

مراكز اقتراع الانتخابات فى تونس تغلق أبوابها لبدء عمليات الفرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين