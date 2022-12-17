السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر للفتوى يعقد لقاءً طلابيًا بمعهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا

العالمي للفتوى
العالمي للفتوى

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لقاءً توعويًّا لطلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر، تحت عنوان: «أسس الحياة السعيدة»، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التواجد المباشر مع الشباب لنشر الوعي الفكري، ومواجهة التحديات المعاصرة، وفي إطار التعاون بين المركز ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة

حضر اللقاء الدكتور محمد إسماعيل دومة - عميد معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا، والدكتور أمير مباشر - وكيل معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا.

وحاضر في اللقاء فضيلة الشيخ أسامة حسني، وفضيلة الشيخ أحمد رضا - عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومن أبرز المحاور التي أشارا إليها ما يلي:

- ضرورة الوعي بأحكام الأسرة في الإسلام.
- أسس بناء أسرة السعيدة.
- أهمية الطموح في حياة الشباب.
- دور الأسرة في التنشئة السوية.
- سُبل مواجهة التحديات المعاصرة، والأفكار المنحرفة.

وقد شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب وأعضاء المركز، حيث قاموا بالاستماع إلى استفسارات الشاب وقاموا بالرد عليها، وتوجيههم إلى سُبل الحصول على المعلومات الصحيحة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لحماية النشء، والحد من الظواهر السلبية بالمجتمع.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر أسس الحياة السعيدة نشر الوعي الفكري

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