خبير تربوى يكشف مميزات تطبيق الاختبار التجريبى لطلاب الثانوية العامة

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبق هذا العام امتحانات تجريبية على طلاب الثانوية العامة، لأول مرة منذ تطبيق نظام البابل شيت وعلي نفس منوال امتحانات آخر العام، يعد هذا استجابة طيبة لمطالب المتخصصين وأولياء الأمور والطلاب.

وفسر الخبير التربوي مميزات تطبيق الامتحانات التجريبية وتتمثل في:

1- تدريب الطلاب علي امتحانات تحاكي امتحانات آخر العام وفقًا لآخر مواصفات الورقة الامتحانية المقررة هذا العام.

2- إزالة الخوف والرهبة لدى الطالب من امتحانات آخر العام لتدربه عليها وتعوده على نظام الأسئلة بها.

3- تمكن الطالب من التعرف علي مواطن قوته وضعفه في الدروس المختلفة وبالتالي تلافيه لأوجه القصور لديه فيما بعد.

4- يمكن الاستفادة من تلك الامتحانات في إعداد أسئلة جيدة مميزة بين مستويات الطلاب وبالتالي إدخالها في بنوك الاسئلة والاستفادة منها في امتحانات السنوات التالية.

5- التعرف علي مدي ملاءمة الزمن المناسب لتلك الامتحانات بعد أن تم إدخال الأسئلة المقالية بها، مما يمكن صناع القرار من الإبقاء علي زمن الامتحانات كما هي أو تعديله، أو تعديل عدد الأسئلة بما يناسب زمن الامتحان.

6- تدريب المعلمين علي التصحيح وفقًا لنظام rubrics الجديد لتصحيح الأسئلة المقالية.

7- التعرف على أي مشكلات قد تطرأ اثناء تلك الامتحانات وبالتالي تلافيها في الامتحانات النهائية.

8- نقلل من دور المدرس الخصوصي نظرًا لعدم توافر مثل تلك الأسئلة لديه.

وشدد أنه من المهم مع تطبيق تلك الامتحانات التجريبية مراعاة ما يلي:

1- تطبيقها في منتصف الفصل الدراسي الثاني حتي تغطي أكبر قدر من الدروس في المقررات المختلفة.

2- أن تحاكي امتحانات آخر العام تمامًا.

3- توفير نماذج الإجابة عنها للطلاب عقب الانتهاء منها حتى يستفيد منها.

4- توفير نماذج استرشادية للطلاب للتدريب عليها.