الإعدام لفنى تحاليل قتل جاره فى مركز السنطة بالغربية

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة في حكمها الصادر اليوم، بمعاقبة فنى تحاليل يعمل بأحد مراكز علاج الإدمان ومقيم بقرية شنراق بمركز السنطة، بالإعدام بتهمة قتل جاره داخل منزله بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندى وعضوية المستشارين محمود الربيعى، ومصطفى درويش، وأمانة سر محمد عنانى وعلى السنباطى.

كان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة مسن داخل منزله بمركز السنطة ووجود شبهه جنائية وراء الحادث.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الجريمة وتبين من خلال الفحص أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.ق" 44 سنة فنى تحاليل بأحد مراكز علاج الإدمان بسبب خلافات بينهما.

وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه وتجديد حبسه عدة مرات وأحالته لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.